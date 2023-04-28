Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

Иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе в международных водах, который был зафрахтован американской компанией Chevron.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС США.

Иранская армия заявила, что захватила нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе после того, как он столкнулся с иранским катером, ранив нескольких членов экипажа, сообщили иранские государственные СМИ.

"Двое членов экипажа катера пропали без вести, а несколько получили ранения в результате столкновения корабля с катером", - говорится в заявлении армии.

ВМС США идентифицировали судно как Advantage Sweet. Согласно данным системы отслеживания судов Refinitiv, это нефтяной танкер Suezmax, зафрахтованный нефтяной компанией Chevron. Последний раз танкер пришвартовался в Кувейте.

Компания Chevron заявила, что знает о ситуации, "находится в контакте с оператором судна с надеждой на скорейшее разрешение этой ситуации", - сказал представитель компании.

Согласно данным отслеживания судна, пунктом назначения был указан порт Хьюстон в Мексиканском заливе США. Его судовладельцем указана турецкая компания Genel Denizcilik Nakliyati AS. T

"Постоянное преследование Ираном судов и вмешательство в права судоходства в региональных водах является угрозой для морской безопасности и глобальной экономики", - заявили в ВМС США, добавив, что за последние два года Иран незаконно захватил по меньшей мере пять коммерческих судов на Ближнем Востоке.

ВМС США добавили, что после отправки морского патрульного самолета P-8 Poseidon для мониторинга ситуации, "мы смогли определить, что захват осуществил ИРИН (ВМС Ирана)".





