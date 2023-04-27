Польша упростила экспорт беспилотников в Украину

Польша по просьбе украинской стороны упростила экспорт дронов в Украину - решение вступит в силу с пятницы, 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Экспорт дронов будет осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Республики Польша.

Первая вице-премьер - министр экономики неоднократно отмечала, что Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА, как отечественном, так и зарубежном производстве.

Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БпЛА.

Параллельно Украина на всех уровнях работала с партнерами для того, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими.

"Сегодня у нас есть результат работы. Решение Правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", - отметил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

В соответствии с решением Министра развития и технологий Республики Польша общим разрешением для экспорта БпЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо).

Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Следует отметить, что разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении - БПЛА, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч.

При этом общее разрешение не предоставляется в случае, если экспортер или поставщик знает о том, что указанные БПЛА могут быть предназначены для использования в связи с разработкой, производством, эксплуатацией оружия.

Также разрешение не предоставляется в случае использования их в качестве частей или компонентов вооружений, экспортированных без или с нарушением необходимого разрешения.

Экономическая правда