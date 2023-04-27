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Не только Спартаны: украинцы купили 155 бронетранспортеров для военных

Четверг, 27 апреля 2023, 19:32 - Экономическая правда

По меньшей мере, три крупных благотворительных фонда приобрели для армии полторы сотни британских бронетранспортеров.

Об этом говорится в материале ЭП.

У украинских благотворителей была сложная задача: собрать деньги, найти в Британии рабочую бронетехнику, выкупить ее у частных владельцев и своими силами доставить в Украину.

Фонд Сергея Притулы собирал деньги в ноябре 2022 во время обстрелов энергетической инфраструктуры. Только за полтора дня украинцы задонатили 236 млн грн. За эти деньги купили 101 бронетранспортер.

Петр Порошенко половину закупки профинансировал сам, половину – на средства сборов из своего фонда. Всего законтрактовано 14 бронетранспортеров за 18,4 млн грн.

Мировой конгресс украинцев благодаря сборам в 70 странах купил и доставил в Украину 25 БТРов. К отправке готовятся еще 15. Стоимость закупки – около 100 млн грн.

В целом украинцы благодаря волонтерам приобрели в Британии 155 бронетранспортеров. Чаще СМИ упоминают FV103 Spartan, но есть еще FV105 Sultan, FV104 Samaritan, FV432 и другие.

 

Детальнее о закупке волонтерами бронетехники и ее характеристиках читайте в статье: Каждый из нас – оружейный барон. Как украинские волонтеры скупают бронетехнику по всей Британии.

война оружие ВСУ Британия
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