Не только Спартаны: украинцы купили 155 бронетранспортеров для военных
По меньшей мере, три крупных благотворительных фонда приобрели для армии полторы сотни британских бронетранспортеров.
Об этом говорится в материале ЭП.
У украинских благотворителей была сложная задача: собрать деньги, найти в Британии рабочую бронетехнику, выкупить ее у частных владельцев и своими силами доставить в Украину.
Фонд Сергея Притулы собирал деньги в ноябре 2022 во время обстрелов энергетической инфраструктуры. Только за полтора дня украинцы задонатили 236 млн грн. За эти деньги купили 101 бронетранспортер.
Петр Порошенко половину закупки профинансировал сам, половину – на средства сборов из своего фонда. Всего законтрактовано 14 бронетранспортеров за 18,4 млн грн.
Мировой конгресс украинцев благодаря сборам в 70 странах купил и доставил в Украину 25 БТРов. К отправке готовятся еще 15. Стоимость закупки – около 100 млн грн.
В целом украинцы благодаря волонтерам приобрели в Британии 155 бронетранспортеров. Чаще СМИ упоминают FV103 Spartan, но есть еще FV105 Sultan, FV104 Samaritan, FV432 и другие.
Детальнее о закупке волонтерами бронетехники и ее характеристиках читайте в статье: Каждый из нас – оружейный барон. Как украинские волонтеры скупают бронетехнику по всей Британии.