Правительство РФ одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений – собранные с граждан деньги будут использованы на покрытие дефицита бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Как заявил министр финансов РФ, "новая программа долгосрочных сбережений создаст дополнительный импульс для роста долгосрочных накоплений граждан и экономического развития страны".

Участие в программе будет добровольным. Ею смогут воспользоваться граждане РФ старше 18 лет. Также договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от возраста.

Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и прибыльность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды.

Вносить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель. Внесенные на счет денежные средства будут застрахованы на 2,8 млн. рублей.

Сформированные средства будут вкладываться в ОФП (облигации федерального займа), инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

Напоминаем:

Россия рассчитывает на финансовую поддержку со стороны "дружественных" государств по выпуску долговых обязательств.

По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из государства-агрессоры.

Экономическая правда