Государство должно пенсионерам 43 миллиардв из-за проигранных дел в судах

Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 миллиарда гривень по более чем 330 тысячам проигранных делам.

Об этом говорится в письме первого замминистра финансов Дениса Улютина на Кабинет министров, в котором тот предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 года средняя пенсия составила около 5,2 тыс. грн в месяц.

Многие пенсионеры из-за этого начали обращаться в суды и требовать перерасчета. Во многих случаях истцы выигрывали дела. Государство же суды обязывали не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.

По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 года по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс проигранных дел.

Только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

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