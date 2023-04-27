Экономика США от начала года замедлилась сильнее, чем ожидалось

Экономика Соединенных Штатов замедлилась в первом квартале до 1,1% - больше, чем ожидалось, на фоне крупнейшего с начала пандемии падения инвестиций в бизнесе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на предварительную оценку Министерства торговли США.

Так, ВВП Штатов вырос на 1,1% за первый квартал 2023 года в годовом измерении. Это ознаменовало резкое замедление темпов роста с 2,6% в четвертом квартале прошлого года, и показатель оказался значительно ниже ожидаемого экономистами роста в 2%.

Экономика страны, зато показала высокие темпы роста потребления, что компенсировало расходы бизнеса на создание запасов и замедление инвестиций. Потребительские расходы выросли на 3,7% против 1% в последнем квартале прошлого года. Частные инвестиции, зато упали почти на 13%.

Замедление темпов роста происходит на фоне того, что Федеральная резервная система в течение года проводила агрессивную монетарную политику в попытках уменьшить внутренний спрос для замедления инфляции, которая достигла рекорда за 40 лет. С марта прошлого года ФРС подняла базовую ставку с почти нуля до чуть менее 5%, что стало самым быстрым повышением за последние десятилетия.

На следующей неделе ФРС, вероятно, повысит ставку еще на четверть процентного пункта, что поднимет ее до нового целевого диапазона от 5 до 5,25%.

По состоянию на март чиновники Федрезерва ожидают, что рост ВВП замедлится до 0,4% в 2023 году, а затем восстановится до 1,2% в следующем году. Между тем уровень безработицы достигнет пика в 4,6% в 2024 году, по сравнению с нынешним уровнем в 3,5%.