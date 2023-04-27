"Нафтогаз" хочет получить от государства более 300 миллиардов в этом году 

НАК "Нафтогаз" ожидает получить из государственного бюджета 327 млрд грн в этом году, причем львиная доля этой суммы - компенсации за льготные тарифы для населения.

Об этом говорится в статье ЭП со ссылкой на проект финансового плана "Нафтогаза" на 2023 год.

В финплане на текущий год заложено 327 млрд грн, которые компания хочет получить из госбюджета. Значительная часть этой суммы составляет компенсация так называемого механизма ПСО, то есть выплата разницы между рыночными и льготными тарифами на газ.

При этом 116,5 млрд грн из общей суммы приходятся на непокрытые доходами расходы, понесенные еще в 2022 году. В прошлом году Юрий Витренко говорил, что удерживать низкие тарифы для населения планируется средствами спецфонда, который должны были наполнять доноры, однако фактически счет снова выставили государству.

При этом, в Министерстве финансов отмечают, что в бюджете на 2023 год такие расходы не предусмотрены.

В документе Минфина, который есть в распоряжении ЭП, отмечают, что министерство предоставило замечания к проекту финансового плана "Нафтогаза", на что в компании ответили, что не считают целесообразным вносить изменения.

Больше читайте в статье: Долг перед Китаем, черная дыра в "Нафтогазе" и нерыночные тарифы. Минфин бьет тревогу по поводу нехватки средств