Курс валют 27 апреля: наличная валюта в кассах банков стала дешевле

В четверг, 27 апреля, наличная гривня в кассах банков укрепилась против доллара, против евро укрепился только курс продажи.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" почти не изменился и составил 37,61 - 37,75 грн после скачка днем ранее - в среду, 24 апреля, курс укрепился до 37,60 - 37,74 грн.

Зато против "черного" курса евро гривня обесценилась. На это же время курс составлял 41,34 - 41,57 грн против курса 41,14 - 41,47 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков при этом укрепились и были такими:

Доллар США - 37,4 - 37,85 грн (курс на 26 апреля - 37,5 - 38,025 грн);

Евро - 41,05 - 41,65 грн (курс на 26 апреля - 41,0 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк - 37,4 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 37,55 - 38,05 грн;

Райффайзен - 37,1 - 37,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.