Система Wise запретила переводы средств в гривне для украинцев

Международная система денежных переводов Wise приостановила перечисление средств с гривневых счетов для всех своих клиентов.

Об этом сообщили представители компании изданию "Минфин".

Они также напомнили, что ранее для граждан был введен запрет на выпуск новых карт Wise.

"Клиенты с зарегистрированным адресом в Украине с 12 августа 2022 года не могут открывать новые цифровые карты в Wise. Клиенты, чьи цифровые карты были открыты до этой даты, могут и в дальнейшем использовать их до окончания срока действия карты", - пояснил представитель Wise.

В компании уточнили, что в Wise привязываются не к национальности пользователей, а к их фактической регистрации в стране (резидентству), в данном случае, в Украине.

"Люди могут отправлять гривну в Украину, а также доллар, фунт стерлингов и евро через платежи SWIFT", – добавили в Wise.

В компании не назвали конкретных причин ограничения на гривневые переводы, указав на запрет переводов из Украины.

"Сейчас невозможно отправить деньги за границу из Украины, а новые клиенты с адресом в Украине не могут использовать некоторые функции учетной записи Wise для создания баланса в разных валютах или получения цифровой карты Wise. Эти изменения действуют с 2022 года, и мы проинформировали клиентов об этих изменениях, чтобы они могли найти альтернативные способы управления своими деньгами", – признал представитель Wise.