МИУ отменило приказ, за который получил подозрение Пивоварский

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры отменило норму, которая позволяла частным компаниям получать половину корабельных сборов в морском порту "Южный".

Соответствующий приказ министерства вступил в силу 26 апреля, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Речь идет об отмене норм приказа... согласно которому ГП "АМПУ" получало только половину корабельных сборов в порту "Южный", хотя на самом деле должно было получать все 100% сборов как единственный пользователь портовой акватории и земель водного фонда под ней", – говорится в сообщении.

По оценке НАБУ, в результате действия этой схемы госпредприятие "АМПУ" в период с 2015 по 2021 годы понесло убытки на более 43 млн долларов.

Напоминаем:

22 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в 2015 году.

В марте за Пивоварского был внесен залог в 10 млн грн.

Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Экономическая правда