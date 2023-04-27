Экс-глава "Укрзализныци" Балчун примет участие в восстановлении моста на Ривненщине

Войцех Балчун (посередине) Ровенская областная государственная администрация

Ровенская областная государственная администрация подписала меморандум с польскими инвесторами на восстановление моста на Острожчине.

Об этом рассказал начальник Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает пресс-служба администрации.

"Подписал Меморандум с государственным акционерным холдингом WEGLOKOKS S.A на реконструкцию моста на дороге местного значения Острог – Радужное – Точевики в Ровенском районе. Польские партнеры обеспечат изготовление металлоконструкций этого моста и их доставку к объекту строительства", – рассказал глава области.

Коваль добавил, что мост возле села Точевики ежедневно проезжают автомобили, которые едут в сторону Ровно, Острога, Нетешина. Сегодня он находится в неудовлетворительном состоянии. Его восстановление направлено в том числе на улучшение логистики в предоставлении гуманитарной помощи.

"Реконструкция этого моста – небольшой пилотный проект. После его реализации планируем масштабировать наше сотрудничество с польской компанией на большие объекты", – резюмировал глава Ровенской области.

WEGLOKOKS S.A – польская компания-экспортер угля и крупнейший экспортер каменного угля в Европе. Компания была основана в 1951 году как Центр внешней торговли и экспортирует около 5-8 миллионов тонн каменного угля ежегодно.

Подписантом меморандума с польской стороны был бывший глава правления "Укрзализныци" в 2016-2017 годах Войцех Балчун. Сейчас он является владельцем консалтинговой компании WZB Trade.

Отметим, что все время пребывания в должности Балчун был объектом критики со стороны тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Последний постоянно критиковал Балчуна за бездействие в борьбе с коррупцией и отсутствие реформ.

После увольнения в интервью польским медиа Балчун заявил, что его самый большой успех за время работы в Украине в том, что он "выжил и вернулся в Польшу".

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Экономическая правда