После вторжения Украина ввела санкции только против шести топ-политиков-коллаборационистов

С начала полномасштабного вторжения Украина ввела санкции только против шести человек из списка топ-политиков, которые поддержали российскую агрессию.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, которая осуществляет мониторинг введенных санкций против агрессора.

В список подсанкционных топ-политиков-предателей вошли:

Виктор Янукович – экс-президент Украины (2010 – 2014 гг.) Виктор Медведчук – народный депутат IX созыва, один из руководителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (2019 – 2022 гг.) Илья Кива – народный депутат IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (2019 – 2022 гг.) Вадим Новинский – народный депутат IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (2019 – 2022 гг.) Павел Лебедев – экс-министр обороны, член "Партии регионов" (2012 – 2014 гг.) Вячеслав Богуслаев – президент АО "Мотор Сич".

Также в санкционные списки попали приближенные к топ-политикам-коллаборационистам лица: Сергей Курченко – пророссийский олигарх, которого называли "кошельком" окружения Януковича; жена Виктора Медведчука Оксана Марченко; сын Виктора Януковича Александр Янукович; дочь Ильи Кивы Екатерина Кива.

В то же время в доход государства были конфискованы только активы одного из 6-ти подсанкционных топ-политиков-коллаборационистов. Речь идет о частном имуществе президента-беглеца Януковича: центр отдыха и жилой дом площадью более 800 м2 в Новых Петровцах, квартиру на Оболони, более 31 млн грн и почти 85 тысяч долларов, 537 культурных ценностей и произведений искусства на более 18,7 млн евро, паркоместа и ООО "Танталит", которому принадлежала резиденция "Межигорье".

"Trap Aggressor отмечают, что Закон Украины "О санкциях" предусматривает, что взыскание в доход государства активов подсанкционного лица возможно только во время военного положения и только в отношении лиц, попавших под санкции после мая 2022 года.

Так, например, такие известные коллаборационисты, как Николай Азаров, Сергей Аксенов, Вадим Колесниченко, Леонид Пасечник и т.д. находятся под украинскими санкциями с 2021 года. Однако пока их имущество нельзя взыскать.

Такие пророссийские политики как Андрей Портнов, Андрей Клюев, Елена Лукаш, Раиса Богатырева, Вадим Рабинович и другие вообще не находятся под санкциями.

Поэтому для того, чтобы взыскать в доход государства имущество упомянутых лиц в рамках закона "О санкциях", в отношении них нужно повторно ввести санкции, как это произошло, например, с министром обороны времен Януковича Павлом Лебедевым", – отмечают аналитики.

В целом Украина ввела санкции против 569 граждан Украины. 302 из них – члены так называемых избирательных комиссий на временно оккупированных территориях; 174 – самопровозглашенные чиновники на оккупированных территориях; 16 – церковнослужители.

Экономическая правда