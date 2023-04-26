30% пенсионеров получают менее трех тысяч гривень

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Доля пенсионеров, получающих менее 3 тысяч гривен в месяц, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 миллиона человек.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В Украине впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров – на 9,2 тыс человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5238 грн или 143 доллара по курсу НБУ.

Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии. Также с 7% до 10% выросла доля пенсионеров, получающих выплаты больше 10 тысяч грн – до 1,06 млн человек.

Сейчас наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн. Это на 24% меньше, чем средние выплаты по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве – 7129 грн, что на 36% выше среднего показателя по Украине.

78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяет свои средства государственным банкам: Приватбанку (4,56 млн или 54%) и Ощадбанку (2,99 млн или 36%).

По данным Пенсионного фонда, до индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. В то время пенсия у мужчин была почти в полтора раза больше, чем пенсия у женщин – 5701 грн против 3926 грн.

Экономическая правда