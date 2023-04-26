"Нафтогаз" перевел в бюджет первые доходы от управления арестованной сетью "Глуско"

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на конец первого квартала года перечислил в госбюджет первые поступления от управления арестованной сети АЗС "Глуско" - 378 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По итогам марта компания возобновила работу 71 автозаправочной станции под брендом U.GO.

Перечисленные в бюджет 378 тысяч гривен составляют 75% от общего дохода, полученного компанией в марте от хозяйственного использования арестованного имущества.

В то же время расходы "Нафтогаза" на сохранение актива за прошлый месяц составили 2,5 миллиона гривен.

Такая диспропорция между доходами и расходами на начальном этапе управления в АРМА объясняют необходимостью значительных инвестиций в возобновление работы АЗС во многих регионах Украины, в том числе на деоккупированных территориях.

Напоминаем:

В мае 2022 года Кабинет Министров принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива.

Всего в распоряжение "Нефтегаз Ойл Трейдинг" передано 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.