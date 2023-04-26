Нефть дешевеет на фоне падения запасов в США: Brent ниже $80 за баррель

Цены на нефть упали в среду, продолжая резкое снижение на предыдущей сессии, поскольку рынок оценил слабые данные по запасам в США, вызвавшие опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть Brent упала на 1,31 доллара, или 1,6%, до 79,46 доллара за баррель до 13:35 по Гринвичу. Цена достигла ниже отметки в 80 долларов впервые с 31 марта. Американская нефть West Texas Intermediate упала на 99 центов, или 1,3%, до 76,08 доллара.

Что повлияло на цены

Цены на нефть упали более чем на 2% во вторник на фоне продолжающихся экономических проблем и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут ограничить рост спроса на горючее, противодействуют признакам улучшения краткосрочного роста потребления.

Потребительская уверенность в США упала в апреле до девятимесячного минимума, поскольку обеспокоенность будущего выросла, повышая риск того, что экономика упадет в рецессию этого года.

Также инвесторы выразили обеспокоенность тем, что потенциальное повышение процентных ставок центральными борющимися с инфляцией банками может замедлить экономический рост и снизить спрос на энергоносители в США, Великобритании и ЕС.

Ожидается, что Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк повысят ставки на своих ближайших заседаниях.

Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,9 млн баррелей, а запасы дистиллята выросли на 1,7 млн баррелей, сообщили источники. Официальные данные о запасах от правительства США должны быть предоставлены в среду.

Запасы сырой нефти в США падают с середины марта, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличивают объемы, чтобы производить больше бензина накануне начинающегося в мае пикового периода летнего спроса.

Это подтолкнуло цены фьючерсов на WTI к ретрокурсу, когда срочные фьючерсы выше, чем фьючерсы с более поздней датой, что отражает более высокий спрос на нефтеперерабатывающих заводах.

Экономическая правда