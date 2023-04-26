США разрешили JPMorgan обрабатывать платежи за экспорт российского зерна вместо подключения к SWIFT - СМИ

Соединенные Штаты предоставили банку JPMorgan разрешение обрабатывать платежи за экспорт сельскохозяйственной продукции через Россельхозбанк, однако это не заменило повторное подключение банка к системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Доступ к платежной системе SWIFT является одним из главных требований России на переговорах по поводу будущего черноморской "зерновой инициативы".

Москва неоднократно заявляла, что соглашение не будет продлено после 18 мая, если Запад не устранит препятствия российскому экспорту зерна и удобрений, включая финансирование и страхование экспорта.

Российский источник на условиях анонимности сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами США позволило JPMorgan обработать транзакцию.

"JPMorgan получил от OFAC разрешение на проведение платежей за закупки сельскохозяйственной продукции, но процесс идет тяжело", - сказал первый собеседник.

Второй источник сообщил, что JPMorgan и находящийся под санкциями США и Европейского Союза Российский сельскохозяйственный банк получили специальные освобождения от выполнения одной транзакции.

По его словам, платеж касался зерна и был деноминирован в долларах США. Третий источник также сообщил, что соглашение касалось зерна.

Агентство затруднилось определить, кто был экспортером или куда назначалась поставка.

Маршрут проведения платежей через JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению "Россельхозбанка" к SWIFT, но его можно прекратить в любое время, сообщил первый российский источник.

По словам одного из источников, это не может заменить SWIFT.

Другой источник, знакомый с соглашением, сообщил, что Государственный департамент США и Министерство финансов США попросили JPMorgan совершить "очень ограниченную и строго контролируемую" операцию по экспорту сельскохозяйственных материалов, которая состоялась в этом месяце.

Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на брифинге в ООН заявил, что один банк "любезно согласился профинансировать одну операцию", но это неприемлемое долгосрочное решение. Название банка Лавров не указал.

Напоминаем:

"Россельхозбанк" был отключен от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза в июне 2022 года.