Оцененные Всемирным банком убытки Украины от войны после деоккупации удвоятся - Шмыгаль

В Кабинете Министров прогнозируют, что сумма ущерба Украины от российского вторжения, определенная Всемирным банком, после освобождения временно оккупированной территории удвоится. Ранее Всемирный банк оценил убытки по меньшей мере 411 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе двусторонней конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме, передает Укринформ.

"К сожалению, Россия нанесла колоссальные разрушения. По оценкам Всемирного банка, только на контролируемой территории Украины наш ущерб составляет более 400 млрд евро. Это большая сумма, и я уверен – после освобождения всей территории Украины эта сумма удвоится", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что власть уже видит, как будет восстанавливать государство и пригласил итальянские компании присоединяться к проектам по восстановлению.

Напоминаем:

Всемирный банк в марте увеличил свою оценку потребностей Украины в средствах на восстановление и реконструкцию - для этого понадобятся не менее 411 миллиардов долларов.