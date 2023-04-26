Фонд госимущества заработал на приватизации в I квартале рекордную сумму за последние 10 лет

Фонд государственного имущества в первом квартале года получил от приватизации и перечислил в бюджет 902 миллиона гривен – рекордный показатель за последние 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В ФГИ подчеркнули, что в среднем за первый квартал за последнее десятилетие приватизация приносила 234 млн грн.

В первые три месяца года ФГИ выставлял на торги логистические, торговые, складские, спиртовые и другие активы. Впервые удалось приватизировать морской порт в Украине – продажа порта "Усть-Дунайск" принесла в бюджет более 200 млн грн.

Также инвесторы активно интересовались спиртовыми активами: во время торгов по продаже Сторонибабского спиртзавода его стоимость выросла в 2,7 раза – до 142 млн. грн.

А приватизация Барского спирткомбината принесла в госбюджет 21,3 млн грн — в 4,7 раза больше за стартовую цену.

"Наша цель – честная и прозрачная приватизация с максимальной конкуренцией на аукционах. Итог за первый квартал свидетельствует о том, что бизнесу интересно инвестировать в государственные активы. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы вскоре возобновить крупную приватизацию", - прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров.

ФГИУ

Напоминаем:

В Фонде государственного имущества надеются, что изменения в закон, которые разблокируют большую приватизацию, могут принять в парламенте уже в мае.

Экономическая правда