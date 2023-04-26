Подготовка к зиме: электростанции начали ремонтную кампанию

Электростанции начали ежегодную ремонтную кампанию, обязательную для подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В ремонт уже вывели несколько энергоблоков, но выпуск электроэнергии компенсируется активной работой гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии (солнечная генерация, ветрогенерация и т.д.).

Электроэнергии в стране достаточно для покрытия потребления, подчеркивает оператор. Паводок до сих пор продолжается: гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток.

Кроме того, ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех пострадавших от российских обстрелов объектах высоковольтной сети. Для восстановления уровня надежности, который был до массированных обстрелов, до сих пор необходимо много ресурса и времени.