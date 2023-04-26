Роуминг с ЕС: Украина перешла к гармонизации законодательства

Украина и Евросоюз завершили официальные процедуры внесения изменений в Соглашение об ассоциации для присоединения к роуминговой зоне ЕС, на очереди - гармонизация законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК).

Сейчас уже завершены процедуры по внесению изменений в Соглашение об ассоциации, которые открывают путь для присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

"Украина переходит к выполнению своего домашнего задания - гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в части роуминга", - заявил регулятор.

Напоминаем:

Совет Евросоюза одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС.

В начале апреля Кабинет министров принял решение Комитета ассоциации Украина - ЕС в торговом составе, которым создает условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

24 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС.