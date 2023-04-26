УЗ возобновила работу приложения после сбоя
Среда, 26 апреля 2023, 09:00 -
Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов, в частности, приложения и чатбота.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Также в компании добавили, что поезда курсируют по графику, и несмотря на сбой выполнения графика за минувшие сутки составило 99% своевременности для отправлений, и 95% своевременности - для прибытия.
Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работал без сбоев, кассы открыты, движение поездов - четко по расписанию.
Напоминаем:
Во вторник "Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе своего приложения, чат-ботов и портала отслеживания опозданий.