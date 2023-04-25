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Российские металлурги признают, что их ожидает "технологический разрыв" с западом

Вторник, 25 апреля 2023, 20:44 - Cергей Мельник

Более половины менеджеров российских горно-металлургических компаний через 4-5 лет прогнозируют "технологический разрыв" с металлургическими компаниями из развитых стран.

Об этом свидетельствует исследование российской консалтинговой компании "Яков и партнеры", которая ранее входила в состав американской McKinsey, сообщает РБК.

В рамках исследования эксперты опросили более 100 респондентов из более 30 российских компаний разного размера и направления деятельности.

По данным опроса, глубокий технологический разрыв чаще прогнозируют в российских компаниях с невысоким уровнем цифровизации производственных процессов: 33% по сравнению с 8% среди компаний со средним уровнем. Последние в основном (46%) ожидают стабилизации ситуации на нынешнем уровне.

Самым серьезным вызовом, по мнению российского бизнеса, оказался уход западных вендоров горной техники и встраиваемых систем.

О сложностях с внедрением цифровых инструментов из-за ограничений в поставках горного оборудования сообщили 55% респондентов, 45% заявили о трудностях с автоматизированной системой управления технологическим процессом, 39% - с автоматизированной системой управления горным транспортом.

металлургия Россия санкции
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