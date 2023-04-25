SkyUp эвакуировал всех сотрудников из охваченного боями Судана

Авиакомпания SkyUp вместе с МИДом Украины и другими государственными структурами эвакуировала всех 36 сотрудников из Судана, в котором продолжается попытка государственного переворота.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Состояние самолетов, остающихся в аэропорту Хартума, пока неизвестно, но эта ситуация не влияет на операционную деятельность авиакомпании - SkyUp продолжает выполнять рейсы по всем действующим контрактам", - отметил авиаперевозчик.

Все сотрудники были вывезены на территорию Египта. Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений.

Все время с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать пищей, водой и оказывали психологическую поддержку. Все сотрудники отдыхают и скоро вернутся домой.

Что касается состояния самолетов, то пока продолжаются боевые действия, компания не может провести необходимую экспертизу и предоставить выводы.

"По этой ситуации мы действуем в соответствии с принятыми в авиаотрасли протоколами партнерских договоров и в рамках национального законодательства и международного права.

Мы сотрудничаем с нашими партнерами – лизингодателями, страховыми компаниями, авиаструктурами. Как только у нас появится возможность провести осмотр и дать оценку состояния самолетов, мы обязательно сообщим об этом", - добавили в SkyUp.

Напоминаем:

Переворот в Судане начался 15 апреля. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. Попытки прекращения огня успеха не имели.

По состоянию на 24 апреля в результате столкновений армии с Силами быстрого реагирования погибли не менее 420 человек.