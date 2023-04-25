Полезные ископаемые Украины стоят около $15 триллионов - Forbes

Общая стоимость полезных ископаемых Украины составляет 14,8 триллиона долларов.

Об этом говорится в оценке Forbes.

"Природные ресурсы – один из важных факторов российской военной агрессии, который часто остается без внимания. Forbes оценил стоимость полезных ископаемых Украины в $14,8 трлн", - говорится в сообщении.

К началу 2005 года разведанные запасы оценивались в правительственных документах как "$150 000 на душу населения, а по оценкам западных экспертов – более $200 000", что соответствовало совокупной оценке в $7–10 трлн.

В настоящее время эта сумма выросла почти до $15 трлн. Более 70% общей суммы приходится только на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

Forbes

В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% – железная руда, каждый из других активов – менее 5%. Общий объем полезных ископаемых составляет 111 млрд. тонн.