Аграрии обратились в Минэкономики из-за дискриминации со стороны четырех стран ЕС

Украинский клуб аграрного бизнеса обратился в Министерство экономики с запросом начать расследование и принять ответные меры относительно дискриминационных действий Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, которые ввели запрет на импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.

"Мы надеемся на разрешение ситуации с экспортом аграрной продукции путем диалога, однако уже больше недели переговоры не дают ожидаемого результата. Соответственно, Минэкономики должно начать расследование и рассмотреть комиссионно ответные варианты в случае непрекращения дискриминации украинской агропродукции", – прокомментировал подачу жалобы гендиректор УКАБ Роман Сластен.

Польша ввела запрет на импорт украинской агропродукции решением от 15 апреля, Словакия – от 17 апреля, Венгрия – от 18 апреля, Болгария запретила импорт с 24 апреля.

Как отметили в УКАБ, согласно статье 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусмотрена возможность проведения соответствующего расследования со стороны Минэкономики.

Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле, на основании чего могут быть приняты решения о принятии адекватных мер в ответ на дискриминационные действия других государств.

Экономическая правда