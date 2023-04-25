"Новая почта" запускает в работу мобильные отделения для деоккупированных территорий
Оператор экспресс-доставки Новая почта запустила новый формат отделения, которые будут работать на деоккупированных территориях - модульные мобильные отделения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Оно имеет площадь 68 кв. м. и состоит из 4 модулей:
- клиентская зона с примерочной;
- складское помещение для хранения посылок;
- терраса с почтоматом;
- крытая зона для погрузки/разгрузки машин.
Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 кв.м.
Кроме этого, отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями для комфорта клиентов и работников.
"Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть Новой почты и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения. На установку и запуск модульного мобильного отделения нужно 1-2 дня", - отметили в Новой почте.
Первое модульное мобильное отделение приступило к работе в городе Великий Бурлук на деоккупированной Харьковщине. Оно работает с 11.00 до 16.00 каждый день, кроме воскресенья.
Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.
В этом году оператор планирует изготовить и установить в общей сложности 20 таких мобильных отделений.
Экономическая правда