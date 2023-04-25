Вражеский след: среди эмитентов акций в Украине нашли 340 "рисковых" компаний

У 340 компаний, которые выпускают в обращение ценные бумаги, банкноты или бумажные деньги, нашли признаки связей с иностранными государствами зоны риска во время войны - эту информацию они должны подать к регулятору до 30 апреля.

Об этом сообщают аналитики R&D центру YouControl.

Так, до 30 апреля компании, выпускающие в обращение ценные бумаги, банкноты или бумажные деньги, должны подать Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информацию о своих связях с иностранными государствами "зоны риска" с начала 2021 года и до конца 2022 года. Речь идет о РФ, Беларуси, Иране и КНДР.

На конец апреля под такое требование регулятора подпадают по меньшей мере 340 акционерных обществ, причем 23 из них - это украинские АО, которые являются совладельцами российских компаний.

Около 30% этих компаний работают в перерабатывающей промышленности: от производства пищевых продуктов и текстильных изделий до производства машин и оборудования. Еще 19% занимаются торговлей различными видами товаров, 11% - занимаются научной и технической деятельностью и строительством, 7,5% - сферой недвижимости, а 8% предоставляют финансовые услуги.

Более 90% исследуемых компаний имеют связи с РФ, чуть более 5% - с Беларусью. Еще две компании - "АО НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ИНТЕРНЕШНЛ" и "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" за последние два года имели в структуре собственности резидентов Ирана. Связей с КНДР аналитики не нашли.

На конец апреля 23 украинские компании были совладельцами российских компаний. Среди них - "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ" (МАУП), которая является совладельцем учебного заведения в оккупированном Крыму и перерегистрирована согласно российскому законодательству.

Кроме того, совладельцами российского НПК "Штурмовики Сухого" являются 3 украинские компании: государственные "НТК "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" и "НАУЧНО-Исследовательский институт электромеханических приборов", а также "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД".

С 2018 года одноименным торговым домом в Москве владеет "ДНЕПРОВАГОНМАШ", бенефициаром которого является экс-нардеп Сергей Тигипко.

Собственное представительство в Москве также имеет торгово-промышленный холдинг, который работает в области холодильной техники и промо-продуктов UBC GROUP.

Кроме того, как известно, "МОТОР СИЧ", акции которой сейчас отчуждены в пользу государства и находятся в управлении Минобороны, является совладельцем 2 российских компаний - ООО "Борисфен-Авиа" и ООО "Авиаремонт-МС".

Кроме того, найдены банки с российским капиталом, но все они находятся в стадии прекращения деятельности.

Одним из распространенных способов обхода санкций, отмечают аналитики, стала смена страны гражданства и/или регистрации с рф на другие страны, в частности: Кипр, Израиль, Казахстан, Британия и другие.