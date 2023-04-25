Российское судостроение осталось без ключевых составляющих из-за санкций - СМИ

У российских судостроительных корпораций заканчиваются ключевые детали, в частности - для двигателей, что задерживает или останавливает производство танкеров и судов, необходимых для транспортировки нефти и грузов.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированных собеседников.

Государственная компания "Объединенное судостроение" (ОСК) находится под западными санкциями с 2014 года, но проблемы с получением оборудования и иностранных специалистов для установки деталей "приобрели системный характер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"ОСК" и еще одно государственное предприятие, судостроительный комплекс "Звезда", являются двумя крупнейшими верфями в РФ по объему заказов. Они производят суда от атомных подводных лодок и фрегатов до ледоколов и пассажирских судов, преимущественно на внутренний рынок. Как следствие, проблемы с производством будут ощущаться в основном в самой РФ.

Стабильным клиентом обеих российских верфей является государственный танкерный оператор "Совкомфлот", который также попал под санкции и поэтому продал более трети своего флота и перенес свои операции в Дубай.

ЕС и США наложили запрет на заход российских судов в свои порты, а также санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть. Поэтому российские экспортеры нефти используют устаревший флот танкеров, который сейчас и перевозит большую часть морского экспорта российской нефти.

Советник по вопросам инвестиций в РФ INFOline, сообщил, что местные верфи в прошлом году поставили на 20% меньше судов, чем в 2021 году. Тоннаж несколько увеличился из-за поставки "Звездой" двух крупных танкеров для "Совкомфлота" и еще одного государственного владельца танкеров - "Роснефтефлота".

Сейчас ОСК строит 59 грузовых судов. В 2020 году компания поставила 17 судов, и еще 16 - в 2021 году. Но в прошлом году было построено только четыре, поскольку немецкие гребные винты больше не поставляются.

Руководители российских судоходных компаний говорят, что верфи пытаются изготовить некоторые из недостающих деталей самостоятельно или заменить их импортом из Китая, но создание новых цепочек поставок в судостроении требует времени и увеличивает расходы.

В этом году "Звезда" должна поставить более 50 судов по контракту. Компоненты для этих кораблей были закуплены еще до введения санкций, но их сборка выполняется совместно с корейскими партнерами, и, по словам осведомленных людей, это сотрудничество прекратилось.

Менеджер одного из заводов "Звезда" сказал, что отсутствие импортных двигателей нарушает производство на его предприятии, а производство некоторых деталей внутри России займет несколько лет.





