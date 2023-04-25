Курс валют 25 апреля: гривня укрепилась к наличному долару

Во вторник, 25 апреля, курс гривни к доллару укрепился на "черном рынке", тогда как курс наличного евро остается почти неизменным.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара на "черном рынке" снизился второй день подряд и составил 37,80 - 37,96 грн - в понедельник, 24 апреля, курс колебался между 37,89 - 38,07 грн.

Против "черного" курса евро гривна почти не изменилась. На это же время он составлял 41,33 - 41,67 грн против курса 41,41 - 41,68 грн за евро в понедельник. Курсовой спред сократился, что означает, что продать евро стало дороже.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,7 - 38,2 грн (курс на 24 апреля - 37,75 - 38,25 грн);

Евро - 41,2 - 41,9 грн (курс на 24 апреля - 41,2 - 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк - 37,75 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 37,65 - 38,15 грн;

Райффайзен - 37,7 - 38,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





