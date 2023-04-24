НБУ перечислит в бюджет рекордную прибыль

Глава Национального банка Андрей Пышный и премьер-министр Денис Шмыгаль нбу

Национальный банк перечислит в государственный бюджет крупнейшую в своей истории сумму части прибыли к распределению – 71,87 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Совет Национального банка утвердил Консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность Национального банка Украины за 2022 год.

По итогам 2022 года прибыль к распределению Национального банка составила 91 млрд грн. Из нее 71,87 млрд грн будет направлено в Государственный бюджет Украины, а 19,2 млрд грн – в общие резервы Национального банка.

По состоянию на 31 декабря 2022 года валюта баланса Национального банка составила 1,959 трлн грн (в 2021 году – 1,377 трлн грн).

Обязательства Национального банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составляют 1,63 трлн грн, что составляет 83% валюты баланса (пассивов).

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2022 году почти вдвое – с 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривни к иностранным валютам.

Финансовый результат Национального банка за 2022 год составил 232,3 млрд грн.

Экономическая правда