"Укрзализныця" возобновила транзит зерна через Польшу

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"Укрзализныця" возобновила перевозки украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт железнодорожным транспортом для транзита через территорию Польши, приостановленные с 15 апреля.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УЗ.

Соответствующие отгрузки разрешены для наземного транзита и для транзита в морские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце и Шецин.

Сообщение об отмене ограничений на указанные перевозки компания получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля.

Указано, что этому предшествовало распоряжение относительно транзитных грузов из Украины министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды.

При этом уточняется, что зеркальные ограничительные конвенции по транзиту ряда грузов в направлении Польши, введенные УЗ с 17 апреля после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LHS, также будут отменены вскоре.

УЗ отметила, что приветствует решение об отмене ограничений на перемещение сельскохозяйственных грузов из Украины по территории Польши и проводит постоянную оперативную работу совместно с грузоотправителями для синхронизации перевозок и уменьшения очередей на пограничных переходах.

В то же время вопрос о 3 тыс. вагонов с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.