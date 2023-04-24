В НАБУ озвучили "стоимость" разблокировки налоговой накладной

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Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему вымогательства "откатов" за разблокирование налоговых накладных в главном управлении Государственной налоговой службы на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

24 апреля детективы сообщили о подозрении по этому делу начальнице отдела главного управления Налоговой службы во Львовской области.

По данным следствия, в течение февраля-апреля 2023 года чиновница налоговой требовала от субъектов хозяйственной деятельности неправомерную выгоду за разблокирование налоговых накладных. Стоимость своих "услуг" она оценила в 1,5% от их суммы.

НАБУ и САП зафиксировали три случая получения подозреваемой средств - всего на сумму около 200 тыс. грн. Детективы принимают меры для установления других возможных участников преступления.

В НАБУ напомнили, что в октябре 2022 года вступил в силу обновленный порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки.

Согласно документу, если налогоплательщик соответствует хотя бы одному из предусмотренных постановлением критериев рискованности, налоговую накладную не регистрируют.

Это значительно усложняет расчеты между контрагентами или делает невозможным возмещение НДС, а также вымывает оборотные средства предприятия, поскольку субъект хозяйствования не может воспользоваться своим правом на налоговый кредит.

Экономическая правда