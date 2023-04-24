В Раде предлагают украинцам голосовать за распределение средств на региональное развитие в "Дії"

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №9165 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год" по использованию средств государственного фонда регионального развития".

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа в Facebook.

Законопроектом, в частности, предлагается механизм распределения Государственного фонда регионального развития через голосование в "Дії".

В этом году в бюджете выделено 2 млрд грн на государственные инвестиционные проекты для регионального развития. Это немного, если сравнивать с прошлыми годами (в 2021 году было выделено 4,5 млрд, в 2022 планировалось – 5,2 млрд, но расходы были сокращены)", - написала нардеп.

Бюджетный комитет предлагает разделить эти средства между областями следующим образом:

по 41,7 млн грн в области, которые меньше пострадали от обстрелов и/или оккупации и город Киев;

по 132,6 млн грн в области, которые пострадали больше (Донецкая, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Киевская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская).

Строительство новых инфраструктурных объектов будет происходить только в общинах, которые полностью подконтрольны украинскому правительству и на территории которых не ведутся боевые действия.

Согласно проекту закона, в каждой области предлагается на средства государства частично профинансировать проект, который получит наибольшее количество голосов граждан в "Дії".

"Для того чтобы избежать сложного выбора между "стильными молодежными" проектами (условный скейт-парк) и скучными хозяйственными проектами (например, трубы для водоснабжения) в этом году предлагается ограничиться только проектами развития из следующих категорий: критическая инфраструктура ЖКХ, больницы, ЦНАПы , укрытие и т.д.", - добавила Подласа.

Кроме этого, в финальной редакции комитет предлагает оставить положительную дискриминацию малых общин из-за требования к софинансированию проекта: общины, имеющие население более 225 тыс человек, должны приложить 50% средств на проект.

Голосование по законопроекту в Раде запланировано на начало мая, а проголосовать за проект граждане смогут уже в июне этого года.

Экономическая правда