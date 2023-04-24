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Банки выдали еще 1,7 миллиарда льготных кредитов бизнеса

Понедельник, 24 апреля 2023, 16:54 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю бизнес привлек еще 1,7 миллиарда гривен пилоговых кредитов по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

С начала великой войны в рамках программы было заключено более 25 тем кредитных договоров на общую сумму 100,97 млрд грн, из которых 58,8 млрд грн на антивоенные цели.

Еще 27,48 млрд грн получили сельскохозяйственные производители, 1,55 млрд грн были направлены на инвестиционные цели, 7,30 млрд грн на антикризисные кредиты и 4,35 млрд грн – на рефинансирование предварительно полученных кредитов.

Напоминаем:

Представители украинского бизнеса в I квартале года смягчили негативные ожидания по поводу собственной деловой активности.

бизнес кредиты Минфин
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