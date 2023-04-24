Паводок идет на спад, ГЭС увеличивают работу в пиковые часы - Укрэнерго

Паводок в Украине уменьшился, но до сих пор продолжается, поэтому гидроэлектростанции работают в течение всех суток, а также увеличивают работу в утренние и вечерние пиковые часы потребления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Производство электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребность потребителей, в энергосистеме имеется определенный резерв мощности.

Кроме того, ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. Приоритетные работы направлены на восстановление надежности питания.

В частности, проведены аварийно-восстановительные работы и частично возвращено в работу оборудование на одной из подстанций на востоке страны, которая более 5 раз была атакована ракетами и дронами россиян.