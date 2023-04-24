В аэропортах Гамбурга и Берлина отменяют рейсы из-за забастовок

В двух крупных немецких аэропортах Берлина и Гамбурга в понедельник отменяют рейсы из-за забастовки работников службы безопасности и наземных служб.

Об этом сообщает Reuters.

Аэропорт Берлин-Бранденбург, который обслуживает столицу, сообщил об отмене всех отправлений после того, как профсоюз Verdi объявил забастовку работников службы безопасности до полуночи понедельника с требованием повышения заработной платы. График некоторых посадок также будет нарушен.

Представитель аэропорта сообщил, что было запланировано отправление около 240 рейсов.

Работники частной компании Aviation Handling Services Hamburg (AHS), которая занимается регистрацией, посадкой и поиском утерянных вещей для ряда авиакомпаний в аэропорту Гамбурга, также объявили суточную забастовку.

По сообщению аэропорта, ни прибытия, ни рейсы, обслуживаемые другими компаниями, не должны были пострадать.

AHS должна была обслужить 84 из 160 рейсов, запланированных на понедельник, и 31 рейс уже был отменен к 10 утра по Киеву (9:00 по Берлину).

Крупнейшая экономика Европы пережила одни из самых разрушительных забастовок за последние десятилетия, поскольку профсоюзы требуют повышения заработной платы, чтобы компенсировать высокие темпы инфляции.

На прошлой неделе забастовками были охвачены аэропорты Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна-Бонна и Штутгарта.