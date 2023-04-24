Южная Корея восстановила статус Японии в "белом списке" торговых партнеров

Южная Корея восстановила Японию в списке своих приоритетных торговых партнеров - этот шаг является важным в налаживании отношений страной, которая вместе с США стремится сделать мировые цепи поставок менее зависимыми от Китая.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на сообщение Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Возвращение Японии в "белый список" торговых партнеров Южной Кореи сократит бюрократическую волокиту для экспортеров. В частности, срок рассмотрения и утверждения стратегических товаров, направляющихся в Японию, уменьшится до пяти дней вместо 15, а количество необходимых документов - до трех из пяти.

Этот шаг является частью более широких попыток обеих стран наладить напряженные дипломатические связи, в основе которых лежат вопросы выплат репараций во Второй мировой войне, а также беспокойство по обмену чувствительными технологиями. Отношения ухудшились в 2019 году, когда Япония исключила Южную Корею из своего списка преференций, что привело к аналогичным ответным действиям.

Недавние меры по примирению являются значительным шагом для двух азиатских экономик, которые играют решающую роль в глобальной цепи поставок и имеют прочные связи с США.

Сейчас президент Южной Кореи Юн Сук-Йол готовится к визиту в США в сопровождении более 100 руководителей ведущих компаний страны. Ожидается, что во время визита Юн встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и развитие цепей поставок таких товаров, как полупроводники, без зависимости от Китая.