Курс валют 24 апреля: как гривня начала неделю в банках и на "черном рынке"

В понедельник, 24 апреля, курс гривни к доллару и евро укрепился на "черном рынке", но в кассах банков курс наоборот ослаб.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара на "черном рынке" отступил от уровня пятницы и составил 37,89 - 38,07 грн - в пятницу, 20 апреля, курс колебался между 38,04 - 38,23 грн.

Также гривня укрепилась против "черного" курса евро. На это же время он составлял 41,33 - 41,67 грн против курса 41,50 - 41,72 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,75 - 38,25 грн (курс на 22 апреля - 37,7 - 38,2 грн);

Евро - 41,2 - 41,8 грн (курс на 22 апреля - 41,0 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,48 - 37,98 грн;

Ощадбанк - 37,75 - 38,9 грн;

Укрэксимбанк - 37,7 - 38,2 грн;

Райффайзен - 37,7 - 38,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.