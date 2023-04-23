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Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины

Воскресенье, 23 апреля 2023, 17:08 - Игорь Пилипив
 
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Румыния в понедельник, 24 апреля, начнет пломбирование транспортных средств, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности". 

"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии", - говорится в сообщении.

О соответствующем решении стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.

Отмечается, что перевозчикам, которые направляются через Румынию транзитом важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.

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Экономическая правда.

Румыния транзит зепно
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