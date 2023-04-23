Румыния устанавливает новые правила транзита аграрных грузов из Украины
Румыния в понедельник, 24 апреля, начнет пломбирование транспортных средств, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии", - говорится в сообщении.
О соответствующем решении стало известно во время встречи Министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.
Отмечается, что перевозчикам, которые направляются через Румынию транзитом важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий.
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Экономическая правда.