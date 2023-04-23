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В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни

Воскресенье, 23 апреля 2023, 15:32 - Игорь Пилипив

В КГГА рассматривают варианты улучшения транспортного сообщения в Быковню, в частности возможность продления красной ветки киевского метрополитена. 

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время заседания Киевского городского совета.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов относительно нового транспортного сообщения. Прежде всего обсуждается возможность создания отдельного маршрута автобуса. Также в КГГА рассматривают вариант с продолжением линии метрополитена, но при условии имеющегося финансирования. 

"Пока что мы говорим о том, что от станции метро "Лесная", где будет приведена в порядок определенная инфраструктура, будет двигаться шаттл, специально под этот объект", - сказал Пантелеев.

Улучшение транспортного сообщения связано с созданием Национального военного мемориального кладбища.

Напомним:

АО "Киевметрострой" возобновил строительные работы по строительству ветки метро на Виноградарь.

метрополитен КГГА
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