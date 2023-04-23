"Энергоатом" заплатит 2,4 миллиарда САМЕСО за экспорт уранового концентрата из Украины

getty images

НАЭК "Энергоатом" отчиталась о контракте стоимостью 65,40 млн долларов, или 2,4 млрд гривен с канадской компанией Cameco по обработке уранового концентрата при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

Об этом сообщают "Наші Гроші".

В контракте говорится об услугах по взвешиванию, отбору проб, проведению анализов, хранению и организации транспортировки уранового концентрата в течение 2023-2035 годов

Отмечается, что стоимость услуг определяется исходя из фактического объема поставок уранового концентрата, текущих цен на услуги по взвешиванию и отбору проб, хранения уранового концентрата на соответствующий календарный год, а также фактических документально подтвержденных расходов на транспортировку уранового концентрата.

Сама закупка услуг состоялась без торгов, поскольку по техническим причинам отсутствовали заявки других компаний.

Согласно контракту, который был подписан 19 марта, Cameco в течение 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности "Энергоатома" в гексафториде природного урана (UF6), поставляя его и услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Также соответствующая возможность предусмотрена и для Запорожской АЭС после ее полной деоккупации.

По второму договору "Энергоатом" будет продавать Канаде весь уран, который добывается в Украине отечественным ВостГОКом. Конверсию украинского урана обеспечит Cameco.

Напомним:

НАЭК "Энергоатом" подписала с канадской компанией Cameco соглашение, которое является последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.