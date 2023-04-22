Состояние российских миллиардеров достигло отметки в полтриллиона долларов

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Российские миллиардеры увеличили свое состояние на 152 млрд долларов за прошлый год благодаря высоким ценам на природные ресурсы и восстановлению после огромных потерь, которые они понесли сразу после начала войны в Украине.

Об этом сообщает российское издание Forbes, передает Reuters.

Согласно данным издания, в списке 110 официальных миллиардеров, что на 22 больше, чем в прошлом году, а их общее состояние выросло до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов в 2022 году.

Возглавляет рейтинг Андрей Мельниченко, который заработал состояние на удобрениях, вошел в список самых богатых людей России по версии журнала с оценкой состояния в 25,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю оценку его стоимости.

Вторым в списке идет Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля. Его состояние оценивается в 23,7 млрд долларов.

Владимир Лисин, который контролирует сталелитейную компанию НЛМК и был признан в прошлом году самым богатым человеком России, занял третье место с состоянием в 22,1 млрд долларов.

Список был бы длиннее, если бы пять миллиардеров - основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков - не отказались от российского гражданства.

Экономическая правда.