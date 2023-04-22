Трубы из Северного потока используют для терминала сжиженного газа в Германии
Германия стремится к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для приема сжиженного природного газа, связанный с инфраструктурой российского газопровода "Северный поток".
Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, соответствующее обсуждение состоялось 20 апреля во время закрытой встречи с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.
По словам министра экономики, с весны 2024 года трубопровод будет подключен к имеющейся газовой инфраструктуре в Лубмине.
Отмечается, что правительство приобрело ненужные трубы, принадлежавшие трубопроводу "Северный поток-2", для строительства терминала у острова Рюген.
В пятницу пресс-секретарь министерства заявила, что не может подтвердить комментарии Хабека относительно сроков, но добавила: "По нашей информации, и канцлер, и министр Хабек отметили необходимость срочных действий".
Экономическая правда.