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Трубы из Северного потока используют для терминала сжиженного газа в Германии

Суббота, 22 апреля 2023, 16:35 - Игорь Пилипив

Германия стремится к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для приема сжиженного природного газа, связанный с инфраструктурой российского газопровода "Северный поток".

Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, соответствующее обсуждение состоялось 20 апреля во время закрытой встречи с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.

По словам министра экономики, с весны 2024 года трубопровод будет подключен к имеющейся газовой инфраструктуре в Лубмине.

Отмечается, что правительство приобрело ненужные трубы, принадлежавшие трубопроводу "Северный поток-2", для строительства терминала у острова Рюген.  

В пятницу пресс-секретарь министерства заявила, что не может подтвердить комментарии Хабека относительно сроков, но добавила: "По нашей информации, и канцлер, и министр Хабек отметили необходимость срочных действий". 

Экономическая правда.

Германия
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