"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года

Материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", Metinvest B.V., 21 апреля объявила о полном погашении обязательств по облигациям 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Погашение Метинвестом облигаций 2023 года является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед держателями облигаций.

Этот шаг свидетельствует о надежности Метинвеста и рассудительном подходе группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость Метинвеста в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

В презентации группы за март 2023 года говорилось, что "Метинвест" продолжает обслуживать свои кредиты и займы, включая плановые выплаты по облигациям.

В 2022 году группа выкупила, а затем оперативно аннулировала около 48 млн долларов США различных облигаций, в том числе 24 млн долларов США облигаций 2023 года с помощью тендерного предложения.

Общий долг компании по состоянию на конец июня 2022 года составлял 2,22 млрд долл (на 31 декабря 2021 года - 2,24 млрд долл), чистый долг - 1,76 млрд долл (1,08 млрд долл).

Экономическая правда