Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов

Американская компания Uber, которая владеет одноименным сервисом вызова такси, избавилась от своей оставшейся доли в российской группе компаний "Яндекс.Такси" - "Яндекс" выкупил эту долю за 702,5 млн долл.

Об этом говорится в заявлении "Яндекса".

Таким образом, "Яндекс" стал единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Сделка получила одобрение регуляторов.

Закрытие сделки состоялось 21 апреля: "Яндекс" купил 28,98% оставшихся долей Uber.

Uber и "Яндекс" создали совместное предприятие в феврале 2018 года. Компания была зарегистрирована в Нидерландах под названием MLU B. V. и управляла совместным такси-бизнесом под брендами "Яндекс Go" и Yango, а также под брендом Uber в России.

В 2021 году "Яндекс" выкупил у Uber доли в "Яндекс Еда", "Яндекс Лавке" и "Яндекс Доставке" за $1 млрд. В результате этой сделки доля "Яндекса" в MLU достигла примерно 71%. Кроме того, российская компания получила преимущественное право в течение двух лет выкупить оставшиеся 29%.

В конце февраля 2022 года Uber объявила, что пытается ускорить выход из совместного предприятия с "Яндексом". Компания также сообщила, что три руководителя Uber, которые входили в совет директоров "Яндекс.Такси", оставили свои должности.

Экономическая правда