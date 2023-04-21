Кремль после новостей о почти полном эмбарго на экспорт в РФ пригрозил мировым кризисом

В Кремле утверждают, что введение полного запрета на экспорт товаров в Россию, который обсуждается странами "Большой семерки", приблизит мировой экономический кризис.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, пишет "Коммерсантъ".

Песков утверждает, что все санкции негативно сказываются на мировой экономике.

При этом, утверждает спикер российского диктатора, Россия "продолжает развиваться несмотря на помыслы противников".

"Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", - заявил Песков.

По его словам, российская сторона "самым тщательным образом" следит за санкциями, которые могут вводить США и страны ЕС.

"В то же время не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников", - утверждает он.

Напомним:

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию.

Экономическая правда