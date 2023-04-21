В Хмельницком закупят новые троллейбусы: ЕБРР дает кредит в более чем 10 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 10,6 млн евро хмельницкому "Электротрансу" на закупку новых троллейбусов и оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Средства направят "Электротрансу", коммунальному транспортному предприятию.

Кредитные средства и гранты будут использованы для приобретения новых троллейбусов с системами дистанционного мониторинга, запасных частей и сервисного оборудования. В ЕБРР отметили, что модернизация троллейбусного парка повысит надежность и качество услуг для пользователей общественного транспорта, а также улучшит качество воздуха.

Также будут установлены камеры видеонаблюдения внутри троллейбусов и проведена модернизация троллейбусных остановок, стоимость которых 1,5 млн. евро покроет город вместе с обновлением тяговых подстанций и модернизацией троллейбусного депо.

Проект подпадает под флагманскую программу ЕБРР "Зеленые города": Хмельницкий - один из нескольких украинских городов, которые присоединились к программе стоимостью 5 млрд евро.

В ЕБРР отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину город испытал значительный приток внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что создало дополнительную нагрузку на городские службы, поэтому банк провел оценку потребностей ВПЛ и учел ее в плане действий программы "Зеленый город" для Хмельницкого.

Согласно оценке потребностей ВПЛ, более 60% внутренне перемещенных лиц в Хмельницком составляют женщины, и более 90% из них потеряли работу из-за войны.

Кредит ЕБРР является частью более широкого финансового пакета, который включает инвестиционный грант от Инвестиционной платформы соседства ЕС в размере до 2,75 млн евро и инвестиционный грант в размере до 1,7 млн евро от Специального фонда ЕБРР для реагирования на кризисные ситуации, который финансируется за счет взноса США.





