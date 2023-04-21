Китай создает кибероружие для поражения вражеских спутников - СМИ

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Китай разрабатывает кибероружие для получения контроля над вражескими спутниками, что может сделать их непригодными для передачи данных или наблюдения в военное время.

Об этом говорится в утечке доклада американской разведки, который проанализировало Financial Times.

Документ с грифом Центрального разведывательного управления, опубликованный в этом году и проанализированный Financial Times, был одним из десятков засекреченных документов, которые в течение последних недель были опубликованы в сети. Ранее по подозрению в сливе арестовали 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейра.

По оценкам США, стремление Китая "выводить из строя, эксплуатировать или похищать" вражеские спутники является основной составляющей усилий ради контроля информации, которую страна считает ключевой "сферой ведения войны".

Кибермощности такого рода намного превосходят все, что Россия применяет в войне против Украины. Российские атаки, впервые разработанные в 80-х, заключаются в том, чтобы заглушить сигналы между низкоорбитальными спутниками SpaceX и их наземными терминалами благодаря трансляции таких же частот с передвижных систем глушения, например - Tirada-2.

Зато более амбициозные кибератаки Китая направлены на имитацию сигналов, которые вражеские спутники получают от своих операторов, что приводит к полному захвату контроля над ними или выходу из строя в решающие моменты боя.

Такие кибервозможности, говорится в документе, позволят Китаю "захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержания связи, вооружения или систем разведки, наблюдения и рекогносцировки". США не раскрывают, имеют ли подобные возможности.

По мнению экспертов, Китай стремится вывести из строя способность спутников, которые, как правило, работают во взаимосвязанных кластерах, общаться друг с другом, передавать сигналы и приказы системам вооружений или отправлять обратно визуальные и перехваченные электронные данные.

Сейчас Тайвань, учитывая незаменимость спутниковой связи для украинских военных, стремится построить коммуникационную инфраструктуру, способную выдержать атаку со стороны Китая.

Тайвань привлекает инвесторов для создания собственного спутникового провайдера, а также экспериментирует с негеостационарными спутниковыми приемниками в 700 точках вокруг Тайваня, чтобы гарантировать передачу данных в случае войны или катастроф.





