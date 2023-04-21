Западные страны скрывают информацию о российских резервах

На второй год полномасштабной войны до сих пор неизвестно, на каких именно счетах лежат 300 млрд долл российского центрального банка, что мешает провести их конфискацию.

Об этом говорится в материале ЭП.

Взыскание российских резервов в пользу Украины должно начинаться с раскрытия информации о них, однако западные страны до сих пор этого не сделали

"На Западе сосредоточены сотни миллиардов резервов РФ. Такие суммы не могут лежать где угодно. Вероятно, такие большие деньги лежат в государственных облигациях. То есть США, Великобритания и Германия продавали России свои долговые бумаги и их правительства точно знают суммы.

В то же время банков, которые являются посредниками в таких крупных сделках, очень мало и установить их для государства - не проблема", - сказала ЭП глава KSE Institute Наталья Шаповал.

Однако, по ее мнению, если информация о российских активах станет публичной, то Украина вместе с партнерами начнет дипломатическое давление и будет искать способы, как получить эти деньги.

Страны же, в которых россияне открывали счета для размещения резервов, не спешат расставаться с этими деньгами и скрывают информацию о них.

Читайте больше в статье: "Тихие гавани" для кровавых денег. Почему активы России на Западе не конфискуют?

Напоминаем:

Россия смогла сохранить за рубежом около 80 млрд долл полученных в прошлом году от сырьевого экспорта, что потенциально может стать новой мишенью для санкций.