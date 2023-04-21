Экспорт оружия из РФ в Индию остановился из-за опасений относительно санкций - СМИ

Поставки военной продукции из РФ в Индию остановились, так как страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Индийские платежи за оружие на сумму более 2 млрд долл заблокированы уже около года. Россия, при этом, прекратила кредитование запланированных к поставке запчастей и составляющих оружия на сумму около 10 млрд долл, а также две батареи для системы противоракетной обороны С-400, которые еще не были доставлены.

Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, хотя за последние пять лет закупки замедлились на 19% из-за санкций и усиления конкуренции со стороны других стран-производителей.

По словам чиновников, Индия не может оплатить счет в долларах из-за опасений относительно вторичных санкций, а Россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. По их словам, Нью-Дели также не хочет заключать сделку в рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество валюты на открытом рынке по справедливому курсу.

Правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, но РФ не считает это предложение привлекательным.

Одним из возможных решений могло бы стать использование евро и дирхамов - валют, которые используются для оплаты индийского импорта российской нефти, отметил один из собеседников. Однако использование этих валют для оплаты вооружений может вызвать большее внимание со стороны США из-за санкций, чем нефть, а также привести к увеличению расходов из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Еще одним вариантом, который обсуждается, является механизм, по которому Россия могла бы компенсировать закупки индийского импорта в счет цены на оружие. Но это нелегко, поскольку в прошлом году Россия имела положительное сальдо в торговле с Индией в размере 37 млрд долл, что является третьим по величине показателем после Китая и Турции.

На вооружении Индии сейчас находится более 250 истребителей Су-30 МКИ российского производства, семь подводных лодок класса "Кило" и более 1200 танков Т-90 российского производства - все они будут эксплуатироваться еще около десяти лет и нуждаются в запчастях. Три из пяти систем противоракетной обороны С-400 уже поставлены.





